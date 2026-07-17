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Восемь детей, жизнь на два города и отказ от роскоши: как устроен быт звезды «Бумера» Сергея Горобченко

Восемь детей, жизнь на два города и отказ от роскоши: как устроен быт звезды «Бумера» Сергея Горобченко

Сергей Горобченко, получивший широкую известность после роли Пети Рамы в культовой драме «Бумер», давно закрепил за собой статус одного из самых узнаваемых отечественных актеров.

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