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Кузнецов против «Филадельфии»: 2 передачи, 4 броска и «+2» за 21:49

Евгений Кузнецов сделал 2 передачи в матче против «Филадельфии» (4:1). Теперь на счету нападающего «Вашингтона» 20 (3+17) очков в 27 играх сезона.

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