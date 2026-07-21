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Радимов о конкуренте «Зенита» в РПЛ: «Точно «Спартак», эти две команды будут бороться за золото. Потери «Краснодара» могут сказаться, у ЦСКА и «Динамо» новые тренеры»

Бывший полузащитник « Зенита » Владислав Радимов назвал команду, которая будет конкурировать с петербуржцами за золото РПЛ .

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