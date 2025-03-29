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Лео Карлссон – 1-я звезда игры против «Рейнджерс» с 4 очками и «плюс 4». Форвард «Анахайма» набрал 20 очков в 18 последних матчах

20-летний нападающий «Анахайма» набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 4» в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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