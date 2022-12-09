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О таможне и дороге: о чем еще говорили грузоперевозчики, работающие на МАПП "Пограничный"

О таможне и дороге: о чем еще говорили грузоперевозчики, работающие на МАПП "Пограничный"

За неполный 2022 год ГИБДД Пограничного района к административной ответственности привлекла более 100 водителей грузовых автомобилей за нарушения правил стоянки и остановки.

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