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Джуд Беллингем: «Ты не осознаешь, как велик «Реал», пока не станешь его частью. Хочу быть киллером в штрафной»

Джуд Беллингем: «Ты не осознаешь, как велик «Реал», пока не станешь его частью. Хочу быть киллером в штрафной»

Вчера «Мадрид» обыграл «Унион» (1:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голу Беллингема на 94-й минуте.

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