В США узнали о разнице отношения Трампа к Путину и Зеленскому

Дональд Трамп испытывает раздражение, однако разница в отношении естьПрезидент Америки Дональд Трамп раздражен поступками как российского лидера Владимира Путина, так и Владимира Зеленского, но к последнему у него особая неприязнь, утверждает The New York Times, ссылаясь на свои источники, знакомые с мнением республиканца.
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