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Более 3,4 тыс. опасных медведей отстрелили в регионах России с начала года

Более 3,4 тыс. опасных медведей отстрелили в регионах России с начала года

Количество ликвидированных в 2026 году в России медведей, представляющих опасность для человека, превысило 3,44 тыс.

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