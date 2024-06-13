Что посмотреть на Пхукете: 4 уникальных места

<p>Пхукет — удивительное место, которое является одним из лучших в Азии. Я знал, что мне очень повезло побывать здесь и решил поделиться с вами некоторыми интересными местами, которые стоит обязательно посетить на этом прекрасном острове.
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