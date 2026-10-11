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Мировое обозрение

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Российский дизель снизит цены в США — глава американского Минфина раскрыл детали сделки

Российский дизель снизит цены в США — глава американского Минфина раскрыл детали сделки

Главное в тезисах: Тезис 1: Министр финансов США Скотт Бессент публично подтвердил, что поставки российского дизельного топлива выгодны американским потребителям и приведут к снижению цен на горючее.

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