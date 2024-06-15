Капельный полив растений: лайфхак, на который не нужно тратить деньги Алёна ЮрьеваОпытные дачники знают, что для получения богатого урожая овощей, ягод и фруктов необходимо приложить немало усилий и использовать различные хитрости.
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