Япония воспримет активность КНР на Курилах как поражение. Эксперт объяснил причины.Япония воспримет расширение российско-китайской деятельности на Курилах как своё поражение.
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