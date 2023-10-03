"Тамбовконцерт" отметил своё 85-летие праздничным гала-концертом

Свое 85-летие отметила Тамбовская филармония - одна из шести старейших филармоний страны. "Тамбовконцерт" является правопреемником областной филармонии, который продолжает лучшие традиции музыкальной культуры и исполнительского искусства, занимает достойное место среди ведущих профессиональных концертных организаций России.
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