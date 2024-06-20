Как повысить рождаемость в России, план CanSee

Читатель CanSee прислал мне подробное письмо, в котором объясняет, почему традиционные семьи спокойно управлялись и управляются с 17-ю детьми, тогда как современные семьи считают, будто дети — это безумно дорого, так что супругам среднего достатка разумнее ограничиться кошкой или собакой.