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Закон и Порядок

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Как повысить рождаемость в России, план CanSee

Как повысить рождаемость в России, план CanSee

Читатель CanSee прислал мне подробное письмо, в котором объясняет, почему традиционные семьи спокойно управлялись и управляются с 17-ю детьми, тогда как современные семьи считают, будто дети — это безумно дорого, так что супругам среднего достатка разумнее ограничиться кошкой или собакой.

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Комментарии
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Владимир Назанский
У человека нереализованная потребность в принуждении других.
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19 час.

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