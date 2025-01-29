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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Цены на огурцы моту бешено вырасти

По информации Росстата, за прошедший год цены на свежие огурцы увеличились на 28,5%. В конце года стоимость килограмма этих овощей достигала 270 рублей, но в январе подорожание продолжилось, и тепличные огурцы сейчас продаются почти по 500 рублей за килограмм.

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