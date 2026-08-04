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Царьград

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Эксперт: Россия и Канада ускоренно переживают климатические изменения

Эксперт: Россия и Канада ускоренно переживают климатические изменения

Профессор Лори Дэниэлс из Университета Британской Колумбии заявила, что изменения климата в России и Канаде происходят в 2-4 раза быстрее среднемировых темпов, что вызывает рост жары, засух и пожаров в обеих странах.

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