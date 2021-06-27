Вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь: жестокие эксперименты нацистских врачей в Крыму

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами — у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненых немецких военных.
Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами — у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненых немецких военных.
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