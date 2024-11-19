Пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты: депутат Мособлдумы

В 2025 году справедливая пенсия для неработающих граждан России, по мнению депутата Мособлдумы и председателя Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина, должна составлять 40% от текущей средней заработной платы.
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