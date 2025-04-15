БлокнотРУ В Сасово Рязанской области трое подростков из цыганской диаспоры избили знакомую девочку.
«Низко для пацана»: в Рязанской области подростки избили девочку и поставили на колени
Комментарии
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Владислав Владислав
Обарзели цыгане!
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2 час.
Одиссей
"Однако семьям пострадавших мальчиков начали поступать угрозы с обещаниями расправы, если те не отзовут заявления об избиении." А слабО нашим ментам вычислить угрожавших и уже им вменить какую-нить статью??
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2 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Цыганские звери, которые избили девочку и поставили на колено, чтобы у этих ребят родители сдохли и у этих ребят руки и ноги отсохли твари собачьи, настоящие тунеядцы и подонки.
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49 мин.
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