Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Цыганские  звери,  которые  избили  девочку  и  поставили  на  колено,  чтобы  у  этих  ребят  родители  сдохли  и  у...«Низко для пацана...
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«Низко для пацана»: в Рязанской области подростки избили девочку и поставили на колени

«Низко для пацана»: в Рязанской области подростки избили девочку и поставили на колени

БлокнотРУ В Сасово Рязанской области трое подростков из цыганской диаспоры избили знакомую девочку.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Обарзели цыгане!
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2 час.
Одиссей
&quot;Однако семьям пострадавших мальчиков начали поступать угрозы с обещаниями расправы, если те не отзовут заявления об избиении.&quot; А слабО нашим ментам вычислить угрожавших и уже им вменить какую-нить статью??
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2 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Цыганские  звери,  которые  избили  девочку  и  поставили  на  колено,  чтобы  у  этих  ребят  родители  сдохли  и  у  этих ребят  руки  и  ноги  отсохли  твари  собачьи,  настоящие  тунеядцы  и  подонки.
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49 мин.
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