«Низко для пацана»: в Рязанской области подростки избили девочку и поставили на колени

"Однако семьям пострадавших мальчиков начали поступать угрозы с обещаниями расправы, если те не отзовут заявления об избиении." А слабО нашим ментам вычислить угрожавших и уже им вменить какую-нить статью??

НИКОЛА ЧИРКОВ

Цыганские звери, которые избили девочку и поставили на колено, чтобы у этих ребят родители сдохли и у этих ребят руки и ноги отсохли твари собачьи, настоящие тунеядцы и подонки.