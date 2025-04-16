"Ельцин Центр" отменил выступление студентки, высказывавшейся против буквы Z. В деле замешаны иноагенты

Во многих институтах Ёбурга настроения иноагентские. И все идет от преподов. Надо посоветовать Артему Владимировичу Жоге прошерстить педагогов и студентов во всех ВУЗах бывшего Свердловска. Зашкаливает там либерастия и русофобия. И в школах на сценах пляшет там ЛГБТ. Активисток Елькин-центра гнать из ВУЗов вон.

Людмила Лиханова

Давно пора закрыть и перепрофилировать прОклятый Е-.Центр, проверить ВСЕ ВУЗы Е-бурга и не только, выгнать к такой-то матери либерастических преподов. По большому счету куча ВУЗов не нужна. Пусть их будет несколько, но чтобы там не было этой либерастичной шушеры , а были бы профессиональные преподаватели которые бы учили а не бабки брали и не разводили либерастную среду. ДОКОЛЕ эти центры будут существовать? МОЖЕТ ПОРА ПРЕЗИДЕНТУ УСЛЫШАТЬ УЖЕ НЕ ПРОСТО ГЛАС НАРОДА, А ВОПЛЬ И ЗЛОСТЬ НАРОДА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭТИ ЦЕНТРЫ И НА Е.Б.Н.