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Живая Кубань

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В Ленинградском районе Кубани аграрии начали внедрять бережливые технологии

В Ленинградском районе Кубани аграрии начали внедрять бережливые технологии

В Ленинградском районе Кубани аграрии начали внедрять бережливые технологииСельскохозяйственное предприятие из Ленинградского района Краснодарского края начало внедрять бережливые технологии Компания, которая специализируется на переработке кубанского зерна – выпуске круп, муки и кормов, присоединилась к национальному проекту «Производительность труда».

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