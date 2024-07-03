В Ленинградском районе Кубани аграрии начали внедрять бережливые технологии

В Ленинградском районе Кубани аграрии начали внедрять бережливые технологииСельскохозяйственное предприятие из Ленинградского района Краснодарского края начало внедрять бережливые технологии Компания, которая специализируется на переработке кубанского зерна – выпуске круп, муки и кормов, присоединилась к национальному проекту «Производительность труда».