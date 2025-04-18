Никита Кучеров лидирует на "Харт трофи" в НХЛ: 121 очко в сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что русский нападающий Никита Кучеров, набравший 121 очко в сезоне, является основным претендентом на "Харт трофи" в НХЛ, награду за наибольший вклад в успех команды.
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