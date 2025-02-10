Очередная попытка очернить Фёдорова и Нод, но вместо этого народ разберётся, что без суверенитета и единого Отечества нам не то, что победить невозможно США на поле боя Украина, да и выжить! https://t.
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Очередная попытка очернить Фёдорова и Нод, но вместо этого народ разберётся, что без суверенитета и единого Отечества нам не то, что победить невозможно США на поле боя Украина, да и выжить! https://t.
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