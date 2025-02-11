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Следить за парковками в Петербурге будут спецэкипажи за 20 млн

Следить за парковками в Петербурге будут спецэкипажи за 20 млн

В Петербурге более 9,8 тыс. парковочных мест в центре относятся к зоне платной парковки. За соблюдением правил следит «Городской центр управления парковками»: специальные экипажи курсируют по улицам города и фотографируют нарушителей.

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