Санитарные врачи проверяют школы Мангистау

В рамках поручения Главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, передает inAktau.