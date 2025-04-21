Санитарные врачи проверяют школы Мангистау

В рамках поручения Главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, передает inAktau.
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