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«Боруссия» хочет 100+40 млн евро за Беллингема. «Реал» – фаворит в борьбе за него

«Реал» продолжает борьбу за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема. Как пишет As, до 6 января руководство дортмундского клуба хочет встретиться с футболистом, чтобы узнать, каковы его планы на будущее.

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