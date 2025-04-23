Улицы перекроют в Чите из-за репетиций парада

Власти Читы подписали распоряжение о содействии 29-й армии Восточного военного округа в организации репетиций военного парада на площади имени Ленина, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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