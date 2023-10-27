БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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а диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

а диаспоры если и останутся, то только для ..., для всего остального есть официальные органы власти России и представительства иностранных государств

Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают Мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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