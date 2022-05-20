smi.today

2 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Князева
    Россия поможетКрасный Крест и В...
  • Степан Капуста
    Цитата: "Чем продолжительнее СВО на Украине, тем сильнее Европа отдаляется от России".Лавров: Россия по...
  • VINARIS GUMAROV
    Куда смотрели мусора,карманы набивалиВо Владивостоке с...

Власти Мелитополя заявили о скором переводе всех расчетов на рубли РФ

Власти Мелитополя заявили о скором переводе всех расчетов на рубли РФ

Власти Мелитополя рассчитывают на ускоренный перевод всех денежных расчетов с гривны на российский рубль, заявила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко 20 мая в комментарии телеканалу «Крым-24».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх