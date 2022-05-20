Власти Мелитополя заявили о скором переводе всех расчетов на рубли РФ

Власти Мелитополя рассчитывают на ускоренный перевод всех денежных расчетов с гривны на российский рубль, заявила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко 20 мая в комментарии телеканалу «Крым-24».