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Рязанские новости

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У Рязанской области уменьшилась сумма долга по бюджетным кредитам

У Рязанской области уменьшилась сумма долга по бюджетным кредитам

По состоянию на 1 августа 2026 года у Рязанской области нет задолженности по кредитам от кредитных организаций и иностранных банков.

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