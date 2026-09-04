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Царьград

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Взрыв прогремел в здании СБУ под руководством Поклада

Взрыв прогремел в здании СБУ под руководством Поклада

Александр Поклад, руководящий СБУ, вошел в украинскую делегацию для переговоров с Россией 15 мая 2025 года.

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