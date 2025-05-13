ВС РФ двумя ударами Торнадо-С уничтожили более 80 боевиков ВСУ

Подразделения ракетных войск группировки «Запад» нанесли два удара по позициям украинской армии с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», в результате чего были ликвидированы свыше 80 военнослужащих и уничтожено порядка десяти единиц техники.