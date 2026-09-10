Кольцо / Halka турецкий сериал 2019

Название сериала: Кольцо Оригинальное название: Halka / Страна: Турция Жанр: боевик;драма;криминал Год: 2019 Всего серий: 19 Всего сезонов: 1 Качество: WEB-DLRip Перевод: Lucky Production Актеры: Серкан Чайоглу;Ханде Эрчел;Каан Йылдырым;Хазал Субаши;Назан Кесал;Ахмет Мюмтаз Тайлан;Бурак Серген;Умут Карадаг;Эрдал Йильдиз;Дениз Шен Хамзаоглу Режисеры: Волкан Коджатюрк;Мештян Сакаллы;Сюлейман Мерт Оздемир;Башак Сойсал Продюсеры: Юсуф Эсенкал;Сердар Огретиджи;Зейнеп Туна Рейтинг КиноПоиска: 7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым