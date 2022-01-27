Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Иванович
    капец, сколько крымчан итальянские солдаты вырезали в 41-42. Что за совково-холопская толлерантность. Ставим памятник...Память жертв депо...
  • Яна
    Запрет в таких случаях ни к чему не приведёт. Разумное решение.В Минфине предлож...
  • Teodor
    Педофилам нужно отрезать их беспокоящий орган, а телефонным террориста - язык и отправлять на посадку молодого леса. ...Какое наказание ж...

Депутат предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Депутат предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Симферополь, 27 января. Крыминформ. Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы Александр Якубовский, передают «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх