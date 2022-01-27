Депутат предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Симферополь, 27 января. Крыминформ. Льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат профильного комитета Госдумы Александр Якубовский, передают «Известия».