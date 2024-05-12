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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 152 очка в этом сезоне с учетом плей-офф. Среди действующих игроков больше было только у Макдэвида

Форвард «Колорадо» ассистировал Микко Рантанену при единственной шайбе «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (1:4, 1-2).

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