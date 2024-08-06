Заманил ВСУ в огневой мешок Герой России выпускник НВВКУ Тимур Дудкин

Тимур Дудкин родился в Саратове, после школы поступил в Новосибирске военное училище. Лейтенант Дудкин окончил НВВКУ в 2017 году и был направлен для прохождения дальнейшей службы в 80-ю отдельную мотострелковую бригаду Северного флота.
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