В Крыму планируют охватить долговременным уходом на дому шесть тысяч человек

Система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые не могут обойтись без посторонней помощи, разработана в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
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