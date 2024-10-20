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Звезда кинохита «Барби» стала новым лицом легендарных духов

Звезда кинохита «Барби» стала новым лицом легендарных духов

Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись в новой рекламе парфюма Chanel No 5 Марго Робби стала лицом новой рекламной кампании легендарного бренда Chanel, снявшись вместе с актером Джейкобом Элорди для продвижения парфюма Chanel No 5.

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