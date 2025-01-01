Певец и телеведущий Тимур Родригез записал поздравление с Новым 2025 годом заранее. Дело в том, что он в полной мере смог ощутить новогоднее настроение еще давно, а потому захотел пожелать россиянам всего самого лучшего.
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