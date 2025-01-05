«Мбаппе в «Мадриде» будет играть лучше, чем в «ПСЖ», хотя мало кто способен адаптироваться быстро, тем более в таком топ-клубе, как «Реал». Защитник «Мальорки» Маффео о форварде

«В «Мадриде» он будет играть лучше, чем в «ПСЖ». Конечно, ему нужно адаптироваться, он же человек. Он сменил город, язык, лигу, культуру… Ему нужно время, мало кто способен адаптироваться быстро, тем более в таком топ-клубе, как «Мадрид».