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«Мбаппе в «Мадриде» будет играть лучше, чем в «ПСЖ», хотя мало кто способен адаптироваться быстро, тем более в таком топ-клубе, как «Реал». Защитник «Мальорки» Маффео о форварде

«В «Мадриде» он будет играть лучше, чем в «ПСЖ». Конечно, ему нужно адаптироваться, он же человек. Он сменил город, язык, лигу, культуру… Ему нужно время, мало кто способен адаптироваться быстро, тем более в таком топ-клубе, как «Мадрид».

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