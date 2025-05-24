Kin Cheung/AP/TASS Сменяющие друг друга главы правительства Великобритании одинаково безответственно и воинственно ведут себя на международной арене, продолжая антироссийскую политику и поддерживая Украину, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
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