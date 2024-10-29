Бизнесмену Обласову вынесли приговор за хищение земли из-под носа мэрии

В Новосибирске бизнесмен Михаил Обласов под прикрытием статуса председателя СНТ смог обмануть мэрию, службы госрегистрации, кадастра и картографии, и получить земельный участок площадью 150 тысяч квадратных метров, стоимостью 79 миллионов рублей.
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