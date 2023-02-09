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Объяснение решений ВАР во время матча утвердят в РПЛ: «Это вопрос времени»

Объяснение решений ВАР во время матча утвердят в РПЛ: «Это вопрос времени»

Тимур Журавель сообщил, что объяснение решений ВАР во время матча утвердят в Мир РПЛ. «Каманцев (глава судейского комитета РФС – прим.

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