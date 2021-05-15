НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Эта пишущая крыса за бугром скрывается? Чересчур смелый...как и известный белорусский блоХер, который ныне в камере с...О приближении бол...
  • GooDwin
    Хорошая картинка, мне понравилась. С глубоким смыслом. Вот поэтому я и не собираюсь спорить с тобой по этой причине. ...Путин «всем устро...
  • Борис Осипов
    О приближении бол...

​​Адвокаты Медведчука размазали по стенке фейковые обвинения прокуратуры

​​Адвокаты Медведчука размазали по стенке фейковые обвинения прокуратуры

Прокуроры нарушили все нормы закона, которые только можно было нарушить в ходе расследования. Просто трэш.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Владимир Горякин
А что еще ждать от клоунов которые лижут жопу и сосут у америкосов
Юрий Дмитриев
Не важно, прав или не прав Медведчук, важно, что этим событием команда Зеленского еще раз лизнула попу пиндосов, оглядываясь одним глазом на Россию: что будет дальше. Все прекрасно знают - это человек Москвы. Через него пыталась Москва улучшить ситуацию на Украине. Видимо правые взяли верх, и в связи с конфликтной ситуации с Россией - хотят ее больней ужалить. Думаю, выход один: наперекор нашим олигархам - максимально ограничить торговлю и какие-то поставки ГСМ, угля, нефти и т.д в Украину.

Картина дня

наверх