​​Адвокаты Медведчука размазали по стенке фейковые обвинения прокуратуры

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаАдвокаты Медведчука размазали по стенке фейковые обвинения прокуратурыПрокуроры нарушили все нормы закона, которые только можно было нарушить в ходе расследования. Просто трэш.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВГВладимир ГорякинА что еще ждать от клоунов которые лижут жопу и сосут у америкосовЮрий ДмитриевНе важно, прав или не прав Медведчук, важно, что этим событием команда Зеленского еще раз лизнула попу пиндосов, оглядываясь одним глазом на Россию: что будет дальше. Все прекрасно знают - это человек Москвы. Через него пыталась Москва улучшить ситуацию на Украине. Видимо правые взяли верх, и в связи с конфликтной ситуации с Россией - хотят ее больней ужалить. Думаю, выход один: наперекор нашим олигархам - максимально ограничить торговлю и какие-то поставки ГСМ, угля, нефти и т.д в Украину.
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