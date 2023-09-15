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Финальный аккорд французского Индостана

Финальный аккорд французского Индостана

Индией до 1947 года «обладала» не только Великобритания: с XVI–XVII веков пять приморских районов на западе Индии вплоть до 1961 года оставались в составе Португалии, а еще пять – на юго-западе и юго-востоке огромной страны – в составе Франции до 1954 года.

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