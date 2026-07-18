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Мировое обозрение

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Роджер Уотерс пристыдил Запад за «леденящие кровь» фейки о «российской угрозе»

Роджер Уотерс пристыдил Запад за «леденящие кровь» фейки о «российской угрозе»

Западные политики любят грозить России пальцем. Но Роджер Уотерс (да, тот самый из Pink Floyd) в интервью Такеру Карлсону сказал вещь, о которой многие боятся говорить вслух: пора прекращать истерику и начинать договариваться.

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