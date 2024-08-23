Какой сегодня день: 24 августа

Сегодня, 24 августа, отмечаетсяМеждународный день странной музыки. Главная цель Дня — познакомить слушателей с незнакомыми музыкальными произведениями, которые они обычно не слушают, или даже никогда не слышали, с необычной музыкой, которую нельзя услышать на радио или по телевидению.
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