Эксперт Виноградов назвал размер пенсии военнослужащего в России

В России средний размер военной пенсии на сегодняшний день составляет 41 тыс. рублей. Об этом сообщил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов «РИА Новости»При этом, получателями данной категории выплат являются примерно 2,7 млн человек.