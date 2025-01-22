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Куда стучать, чтобы зашевелились дорожники, медики и управляющая компания

Куда стучать, чтобы зашевелились дорожники, медики и управляющая компания

Чтобы стимулировать перемены к лучшему — не грех и сигнализировать соответствующим ведомствам о проблеме, а если иначе никак, то и откровенно «настучать» на нерадивых ответственных, со своими обязанностями не справляющихся.

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