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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» сохранил Спенсера Джонса, повторив предложение «Оклахомы»

Как сообщает Шэмс Чарания, « Денвер » повторил предложение «Оклахомы» по форварду Спенсеру Джонсу (25 лет, 201 см), сохранив своего ограниченно свободного агента.

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